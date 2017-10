Muthesius-Gastspiel am Niemannsweg

Kiel. Eben noch in der Basisklasse der Muthesius Kunsthochschule und schon ausstellen? „Man kann doch nicht früh genug anfangen“, lautet die selbstbewusste Antwort von Tami Santarossa. Sie teilt damit die Auffassung ihrer Kommilitonen, die in der Hermann Ehlers Akademie das Konzept ihrer Ausstellung unter dem Titel Hermann trifft Hermann erläutern, die heute Abend um 19 Uhr eröffnet wird. Die zwölf Studierenden der Basisklasse haben von Akademieleiter die Einladung in die Villa am Niemannsweg bekommen, die sie nun im Rahmen der zugegeben eingeschränkten Möglichkeiten zwischen Schulungs- und Vortragsbetrieb aufgemischt haben. Akademieleiter Stefan Vöhringer will bewusst frischen Wind in den Ausstellungsturnus bringen, der mit zwei Präsentationen pro Jahr auch zukünftig wechselnde Perspektiven erlauben soll.

Die Studierenden der Basisklasse besetzen mit kleineren und größeren Interventionen und klassischer Flachware Gartenfassade, Entree oder Wandflächen der Seminarräume mit Installationen, Malerei, Fotografie und Skulpturen. Eine Raumzeichnung wächst da aus weißen Gummibändern zwischen den Geschossen, eine Minigolfbahn aus Kunstrasen weckt den Spieltrieb im Unterrichtsraum oder geknittertes, mit Graphit beschichtetes Papier besetzt Wandvorsprünge, denen man ansonsten keine Beachtung schenken würde. Die zwölf Studierenden sind mittlerweile der Basisklasse entwachsen und haben sich auf die Fachklassen verteilt. Die Erfahrungen ihres Projekts nehmen sie mit: „Auswählen, Bewerten, Raumwirkungen nutzen und einbinden – all das müssen wir lernen“, sagen sie. Einfach ins kalte Wasser geworfen werden, das gehöre eben dazu.

Hermann Ehlers Akademie, Niemannsweg 78, Kiel. Bis 15. Dez. während der Akademiezeiten. Eröffnung heute, 19 Uhr. Einführung Eberhard Stosch, Hamburg.