Einblick/Ausblick Das große Schaulaufen

Kiel. Um dem Titel gerecht zu werden, hat das umfangreiche Begleitbuch in diesem Jahr ein Loch – „schließlich“, so die Katalogmacher Finn Reimer und Sebastian Schmitt, „hat Ein- und Ausblick auch etwas mit Durchblick zu tun“.

Der Rundgang ist wie so oft ein echter Erlebnis-Parcours. Durch lange Flure, gespickt mit Zeichnungen, Objekten und Wandinstallationen, geht es in die Räume der einzelnen Studienbereiche. Die Medienklasse zeigt teils augenzwinkernde Arbeiten unter dem Motto „Wet Solutions“, in der Basisklasse Keramik hängen Porzellanbilder und in der Freien Kunst gibt es von der Zeichnung bis zum Gemälde beinahe alles, was das Auge erfreut.

Auf ernste Themen stößt man man bei den Kommunikationsdesignern, darunter eine Arbeit von Maya Gottlob, die mit einem dreidimensionalen Plakatmodell auf den sorglosen Umgang mit kostbaren Rohstoffen hinweist. Im angewandten Bereich arbeitet die Raumstrategie. Hier geben Studierende von Dagmar Schork mit Modellen zur Nutzung des Gaardener Sandkrug-Bunkers interessante städtebauliche Impulse.

Bei den Typographen liegen kunstvoll gestaltete Bücher aus – allesamt Unikate von einigem Wert. „Bisher ist nie etwas beschädigt worden“, sagt André Heers. Der Professor für Typografie und Gestaltung freut sich auf das lange Ausstellungswochenende. „Denn Einblick/Ausblick ist immer Erntezeit.“

Legienstraße 35 und Knooper Weg 75. Eröffnung Freitag und Sonnabend, 10 bis 20 Uhr.