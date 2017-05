Lübeck. Bei der Gelegenheit wurde vieles vom Fußboden über die neu bezogenen Sitze bis hin zur den LED-Leuchten aufgewertet. Und es war ein großes Hörerlebnis, für das beim Festkonzert ein bestens aufgelegtes Philharmonisches Orchester Lübeck, sein (Noch-) GMD Ryusuke Numajiri und allen voran die Solistin Arabella Steinbacher standen. Nach Brahms stilvoll platzierter Akademischen Festouvertüre zum Auftakt ging es in Alban Bergs Violinkonzert um das ergreifende "Andenken eines Engels". Auf der in warmes Licht getauchten Bühne interpretierte die Weltklasse-Geigerin das Konzert in all seinen Schattierungen bewegend und mit perfekter technischer Brillanz. In Gustav Mahlers 1. Sinfonie kostete das Orchester die akustischen Qualitäten das Saales aus – ein üppiges Stimmungspanorama, in dem sich alle Instrumentalgruppen in beeindruckender Transparenz und Qualität präsentierten.

Diese Akustik sei „besser als in Hamburg“, zitierte Bürgermeister Bernd Saxe mit dem Saal befasste Experten – um das mal genüsslich platziert zu haben, zugleich aber auch nicht überzubewerten. Ministerpräsident Torsten Albig betonte: „Wir brauchen solche Säle in Schleswig-Holstein“. Man sei ja gern in Hamburg zu Gast, „doch zuhause sind wir hier“. Das sehen auch die Lübecker so: Rund 500 Stuhlpaten haben jeweils 400 Euro zur Sanierung des Saales beigesteuert. Auf ähnliches bürgerschaftliches Engagement hofft man auch in Kiel, wo die Sanierung des Konzertsaales im Schloss überfällig ist.

Das Lübecker 7. Sinfoniekonzert wird am Montagabend, 8. Mai, 19.30 Uhr, in der MuK wiederholt. Kartentel. 0451 / 399600, www.theater-luebeck.de