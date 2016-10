Hamburg. Am Freitag soll die Plaza der Elbphilharmonie - die Aussichtsplattform zwischen dem historischen Kaispeicher und dem gläsernen Neubau - bei einem Festakt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Musikbetrieb im neuen Konzerthaus am Hafen beginnt am 11. und 12. Januar 2017.

dpa