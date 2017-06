Kiel. Als sie während ihrer Weltreise keine Lust mehr auf das Schreiben von Postkarten hatten, fingen die Sylterin Moira Serfling und der Kieler Tom Baetzel an, Grüße aus den bereisten Ländern in Songform über das Internet zu verschicken. Dabei sollte es eigentlich bleiben. Doch die Songpostkarten kamen so gut an, dass ein Album daraus wurde, mit dem die beiden auf Tour gingen.

Mit Unterstützung von Martin Bentz am Cello und Tobias Hertlein an diverser Percussion haben Moira und Tom nun einige ihrer Songs „eingeweicht“, und obwohl sie erst wenige Tage zuvor auf der NetUse-Bühne am Bahnhof gespielt haben, ist das Metro-Kino ganz ordentlich besucht. Zu Recht, wie sich einmal mehr herausstellt, denn die beiden strahlen soviel Energie und Musikalität aus, dass man sich dem Charme ihrer lebensfreudigen Reggae-Soul-Swing-Popperlen wie „Nothing Like This“, „Damn Good Night“ oder „Liar“, aber auch der emotionalen Tiefe ihrer wunderschönen Balladen vom Schlage „Take Me Home“, „This Is My life“ oder „Duett“ vom in wenigen Tagen erscheinenden deutschen Album „Keine Ahnung“ unmöglich entziehen kann.

Moira hat stimmlich zwischen wärmender Umarmung und frechem Anschubsen alles im Repertoire, Toms kehlig-kratzendes Organ, das selbst Harry Belafonte begeistern dürfte, ist die ideale Ergänzung.

Songs und Geschichten zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken oder einfach zum Mitgröhlen, getragen von authentischer Leidenschaft und Emotionalität, lassen diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.