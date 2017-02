Sønderborg. aufeinander zugehen und die das Gemeinschaftsgefühl der im Grenzgebiet lebenden Menschen stärkt", sagte die Kieler Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW) bei der Zeremonie mit ihrer dänischen Amtskollegin Mette Bock nahe Sønderborg laut Ministeriumsmitteilung vom Freitag.

Die bisherige Vereinbarung für die Region Sønderjylland-Schleswig war Ende 2016 ausgelaufen. Die neue Übereinkunft umfasst 500 000 Euro, läuft bis 2020 und wurde von Kommunen und Kreisen südlich und nördlich der Grenze sowie den beiden Kulturministerien finanziert. Das Geld wird vor allem vom Regionskontor in Padborg verwaltet. Die Kulturvereinbarung besitzt nach Meinung Spoorendonks Modellcharakter in Europa. Es gelte "sichtbare Zeichen der interkulturellen Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Kulturregion" zu setzen, erklärte sie.

dpa