Neues Buch Das Kieler Schloss auf 380 Seiten

Kiel. Rüdiger Andreßen lebte und lehrte als Wirtschaftswissenschaftler in den vergangenen 20 Jahren viel in Georgien. Zugleich verfolgt der Kieler seit einiger Zeit mit großer Leidenschaft das Ziel, die spannende Vergangenheit und zugleich die historische Mitte der Landeshauptstadt wahrnehmbarer zu machen. Das Buch ist dafür ein gewichtiges Zeugnis. Am Freitag, 5. Mai, wird es ab 15 Uhr im Festsaal des Kieler Schlosses öffentlich präsentiert. Erwartet wird mit einem Impulsbeitrag auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Es werden Modelle des Schlosses seit 1650 bis zur Neuzeit aufgebaut – und zugleich Visionen vermittelt, die Andreßens Herzensangelegenheit auch gestalterisch untermauern sollen: das Schlossensemble als Wahrzeichen in Kiels neuer Mitte den Kielern verstärkt zu öffnen und ihnen nachhaltig klar zu machen, welcher „Schatz“ sich hinter der kühlen, zeitgenössischen Anmutung des nach dem Krieg wieder aufgebauten Areals verbirgt.

Die fünf Autoren und Autorinnen des Buches haben sich auf Spurensuche vom Mittelalter bis zur Gegenwart begeben: Viele illustre Persönlichkeiten nutzten das Schloss als Haupt- und Nebenresidenz oder als Witwensitz. Friederike Amalie, die Witwe des Universitätsgründers Christian Albrecht, Herzog Carl Peter Ulrich von Holstein-Gottorf, der spätere Zar Peter III., und Prinz Heinrich von Preußen sind Beispiele für prominente Bewohner des Schlosses, das heute in seiner in den 50er-Jahren formulierten Ausrichtung als „Kulturzentrum“ eine Aufwertung gut vertragen könnte. bkm

Anmeldung unter kontakt@freundeskreis-kielerschloss.de/kontakt, Tel. 0173-1304884 bzw. 0431-332312 erbeten.