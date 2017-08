Nils Loenickers sezierender Blick

Lutterbek. Da führt natürlich kein Weg an „Donald Duck, äh, Trump“ vorbei. Ebenso wenig an Kim Jong Un. „Das ist nicht nur Wahnsinn, die sehen auch noch beide scheiße aus“, befindet Loenicker. Auch der deutsche Wahlkampf zwischen „die Mutti und das Schulz“ beweist: „Das muss nicht gut aussehen.“

Loenicker konstruiert Wortspiele wie „Pharmaschinken“ oder nimmt einfach vieles wörtlich. Wie Hamsterkäufe. „Warum soll ich mir einen Hamster kaufen?“, fragt er, als er zu Bundesinnenminister Thomas de Maiziere abschweift, der für den Zivil- und Katastrophenschutz verantwortlich ist. Personen des öffentlichen Lebens ins Lächerliche ziehen, nach der Logik ihres Handelns zu fragen. Für eine Demontage ist das zu wenig, aber das muss auch gar nicht sein. Loenicker liest lieber feinsinnig zwischen den Zeilen.

Daneben zeigt Loenicker sich immer wieder privat und alltagsweise, besonders in seiner Leseeinheit aus seinem aktuellen Buch "Ab morgen bin ich pünktlich". Hasenbrot, „Bonanza“, nervige Kartenzahler, Hypochonder im Wartezimmer oder vegane Ernährung sind nur einige Themen. Oder auch ein Besuch beim Balkan-Grill: „Wom mer ma wedder zum Jugoschlawen?“ Loenicker bleibt thematisch stets nah am Publikum. Oder will jemand behaupten, er kenne keine „Dubrovnik-Platte“ in vertäfelter und zeitloser Einrichtung mit dem Krautsalat unter den Pommes?