Gottorf. Christian Ring, Direktor der Nolde Stiftung in Seebüll, freut sich, „dass der Insulaner in der Sammlung Rolf Horn ein neues Zuhause gefunden hat“. Seit 2001 konzentriert sich die Witwe des 1995 verstorbenen Rolf Horn in ihrer Sammlungstätigkeit auf Arbeiten, die im Zuge von Noldes Südseereise entstanden sind. Nach acht Aquarellen mit Porträtköpfen krönt der „Insulaner“ von 1914 jetzt den Bilderreigen. „Sie hat sich sofort in das Gemälde verliebt“, so Ring.

Seit März läuft mit „Nolde im Norden“ erstmals eine Ausstellungskooperation, in der acht Museen unterschiedliche Themenschwerpunkte aus Noldes Werk präsentieren. „Die Kooperation ist ein Erfolg“, so Ring, der im Vergleich zum Vorjahr in Seebüll einen Besucheranstieg von zehn Prozent verbuchen kann.

„Die Museen verstehen sich nicht als Konkurrenten und ziehen an einem Strang. Dabei ist keine Schau wie die andere und die Besucher sind von dem Spektrum in Noldes Werk fasziniert.“ Auch im Landesmuseum Schloss Gottorf ist die Zwischenbilanz seit der Ausstellungseröffnung im Mai positiv. „Nach zehn Wochen haben wie 11.000 Besucher nur bei Nolde gezählt. Damit sind wir sehr zufrieden“, so Pressesprecher Frank Zarp. Gemeinsam freut man sich auf die Ausstellung in Kiel. Im November präsentiert die Kunsthalle „Nolde und die Brücke.“