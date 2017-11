Aufbruch aus dem alten Leben

Lübeck. Die Tops sitzen knapp, die Stimmen klingen herausfordernd laut und das Licht bleicht die Farben ins Durchsichtige. Der Sommer ist in der Stadt, und die Mädchen, die sich in Träum weiter vor dem Jugendknast so übermütig in die Arme fallen, sind ausgezogen, die Welt zu erobern. Dabei ist Mirjas Welt nicht Montevideo, der Sehnsuchtsort am Meer, an den sich die Mädchen im Film träumen. Sondern die Stockholmer Vorstadt Alby mit Plattenbau-Einerlei und Beton-Leerstellen, auf denen die arbeitslose Jugend abhängt, Dope vertickt und kleinkriminelle Pläne schmiedet. Und zu Hause bei Mirja, die selbst gerade aus dem Knast gekommen ist, warten die schwerkranke, kettenrauchende Mutter und die kleine Schwester, die für Instagram-Models schwärmt. Da erscheint der Bruch, den die Freundinnen planen, um das Geld zusammen zu kriegen für den Flug nach Südamerika, plötzlich seltsam fremd. Stattdessen heuert Mirja in einem Hotel an, wird bald von der Küche zum Zimmermädchen befördert – und entdeckt, dass ihr die Arbeit Spaß macht.

"Träum weiter" erzählt eine klassische Bildungsgeschichte, aber wie Rojda Sekersöz sie gegen das Klischee bürstet, das hat einen unverwechselbaren Ton. Die Vorstadtrealität taucht sie in pudrige Pastelltöne, setzt der Ghetto-Tristesse die Prinzessinnenträume ihrer Heldinnen entgegen. Die Kamera macht die Räume gleichzeitig eng und weit, so das selbst ein schnödes Hotelzimmer zum Traumraum wird. Und ihre Vorstadtamazonen stapfen mit ansteckendem Selbstbewusstsein durch den Tag, nicht ohne dass darunter auch Frust und Gewaltbereitschaft sichtbar werden.

Ein starkes Schauspielerinnen-Quartett ist da zusammen gekommen, aus dem Evin Ahmad noch einmal heraussticht. Sie spielt diese Mirja geradeaus, mit Chuzpe, Stolz und einem nachdenklichen Ernst unter der rauen Schale. Und wie ihre Figur gegen den Rest der Welt ankämpft, um einen Job zu kriegen, das hat unbezwingbare Power. Recherchieren mussten sie dafür nicht, erzählen Rojda Sekersöz und Evin Ahmad vor der Premiere; in Alby sind sie selbst aufgewachsen. „Ich kenne meine Kämpfe und Träume“, so die Hauptdarstellerin, „und sie sind mir wieder begegnet, als wir dort gedreht haben.“ Und die Regisseurin ergänzt: „Die Figuren erklären sich über die Situation. Die Geschichte lebt auch davon, dass wir nicht alles erzählen“.

Nordische Filmtage Lübeck, bis 5. November. www.filmtage.luebeck.de