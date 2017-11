Erstaunliche Porträts im Programm

Lübeck. Ob die liegende Acht in Örestad, die Kreuzung aus Wolkenkratzer und Kopenhagener Innenhof in Tribeca Manhattan oder das Wohnhaus „The Mountain“, das sich kühn gen Himmel schwingt und nun im ansonsten wintersportfreien Kopenhagen gleich drei Skipisten bereithält: Der dänische Architektenstar, dessen größtes Projekt derzeit das One World Trade Center in New York ist, will immer das, was noch keiner zuvor gedacht und gemacht hat.

Auf den Filmtagen kann man solchen Leuten begegnen, die einem sonst wohl kaum nahekommen würden. Nicht nur den Nordsüchtigen, die sich - häufig eigens aus der Schweiz angereist - am Tag nach der Eröffnung schon am frühen Vormittag wieder im Kino Stadthalle drängeln und das Foyer mit ersten Eindrücken füllen. Auch jenen auf der Leinwand wie in dem eindrucksvollen Langzeit-Porträt „Big Time“ von Kaspar Astrup Schröder, der Bjarke Ingels über sechs Jahre begleitet hat.

Dicht auf die Pelle rückt der Regisseur dem heute 44-Jährigen, der als Kind am liebsten Comic-Zeichner geworden wäre und in seinem Büro BIG mittlerweile ein Team von rund 400 Mitarbeitern leitet. Er folgt dem fetten Strich, mit dem Ingels seine Visionen aufs Whiteboard wirft, immer noch spielerisch wie im Comic. Und er lässt ihn laut denken, zeigt einen erfrischend unkonventionellen Geist, der die Nähe der großen Player genießt und trotzdem sein Ding macht. Vielleicht hat sich Astrup Schröder ein bisschen zu sehr von Ingels‘ flirrendem Charisma einwickeln lassen - aber zwischen den Zeilen wird auch das Getriebene sichtbar von einem, der vorhat, nicht nur Großes, sondern das Nie-Dagewesene zu schaffen.

Es scheinen Welten zu liegen zwischen Ingels’ lichtdurchfluteten Räumen in der Kopenhagener City und der unscheinbaren Wellblechhalle im Hafen, wo Peter Madsen und Kristian von Bengtson an der ersten bemannten Rakete Dänemarks bauten. Zwischen der Mischung aus Arbeits- und Kampfanzug, die Madsen trägt, und dem legeren Lederjacken-Outfit des Stararchitekten. Aber wer „Big Time“ und dann Max Kestners „Amateurs in Space“, der in der kommenden Woche bundesweit startet, anschaut, entdeckt Charaktere, die in ihrer Art des anderen Denkens verstörende Parallelen aufweisen.

Auch Kestner schaut seinen Protagonisten konzentriert bei der Arbeit zu, zeigt, wie ein Haarfön zum Raketenantrieb wird, wie die beiden selbsternannten Raketenbauer im Baumarkt und bei Ikea ihr Material finden und wie sie unter viel medialer Beachtung irgendwann in der Ostsee die Rakete zünden. Erst schleichend, bald ganz offensichtlich wird dabei das anfänglich sympathisch Skurrile von sehr realen Streitereien und heiligem Ernst überholt und das Projekt zur Obsession.

Vor allem für Madsen, der sich nach zwei Jahren im Streit von Bengtson trennte und im vergangenen Sommer als mutmaßlicher Mörder einer schwedischen Journalistin zu gruseliger Berühmtheit gelangte. Kestners spannende Studie war damals bereits fertig, der U-Boot-Bauer Madsen spielt keine Rolle darin - und trotzdem kann man hier ahnen, wie einer vom Freigeist zum größenwahnsinnigen Einzelkämpfer wird, sich verkapselt und seine eigene Wahrheit schafft. Der Weg zum Mörder zeichnet der Film gewiss nicht vor, aber er macht ihn im Rückblick denkbar. So wird das Porträt zum Zeitzeugnis von trauriger Aktualität.

Da ist der geneigte Kinobesucher froh, als ihm auf einem isländischen Fischtrawler Dora begegnet mit ihrem offenen Lachen und dem Abenteuer im Blick. Nach Krankheit und Arbeitslosigkeit ist die gelernte Masseurin und Mutter als Köchin auf der schwimmenden Fischfabrik gelandet und oft wochenlang auf See. In „Eine von den Jungs“ lässt Regisseur Arni Gunnarsson seine Alltagsheldin reden, frei heraus, jenseits von Seefahrerromantik und meist in der überschaubaren Realität unter Deck. Hier ist alles Arbeit und Alltag; die großartigen Bewegungen und Stimmungen des Nordmeers spielen hier nur eine Nebenrolle.

„Dein Denkschema verschiebt sich, wenn du auf See bist“, sagt Dora einmal nachdenklich meersüchtig. Solche Bilder und Sätze sind es, die auf den Filmtagen das Fremde ins Licht rücken und den Blick auf die Welt neu justieren.