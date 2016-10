Lübeck. Neben Produktionen aus Norwegen, Schweden und Dänemark bekämen die Besucher auch starke Filme aus Litauen, Estland und Polen zu sehen, sagte die Künstlerische Leiterin der Filmtage, Linde Fröhlich, am Mittwoch. Eröffnet wird das Festival am 2. November mit der Deutschlandpremiere des norwegischen Streifens "Rosemari" (Framing Mom). Erstmals werden in diesem Jahr auch skandinavische Fernsehserien auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

dpa