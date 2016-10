OK Kid in der Pumpe

Was bleibt wohl mehr in Erinnerung vom Gig des Hip-Hop-Trios OK Kid in der gut gefüllten Pumpe? Die Verwunderung des (live um Gitarre und Bass verstärkten) Trios, dass man „in Kiel auch sonntags noch so gut feiern kann“, das Crowd-Surfing von Sänger Jonas auf den geradezu zärtlich mitfedernden Armen des Publikums oder die bewussten Stilblüten, mit denen OK Kid auf ihrem neuesten Album Zwei den Zeitgeistern die Stirn bieten?