Berlin. Eine Broschüre mit den Oboen-Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte liegt ab sofort in der Geschäftsstelle aus und kann auf der Homepage heruntergeladen werden. Zu den Höhepunkten gehört das Konzert des Landesjugendorchesters am Ostermontag (17. April) im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, bei dem eine Oboen-Symphonie von Joseph Haydn auf dem Programm steht.

Auch in Schleswig-Holstein ist die Oboe Instrument des Jahres. Die Musikräte der beiden Länder vergeben seit 2010 gemeinsam diesen Titel, um Interesse für wenig beachtete Instrumente zu wecken. So wurden bereits der Kontrabass, die Posaune und das Fagott gekürt.

dpa