Los Angeles. Opernsängerin Dorothea Röschmann freut sich über ihren Sieg bei den diesjährigen Grammy-Awards in Los Angeles. "Ich bin wirklich überglücklich und dankbar für diese große Auszeichnung", sagte die gebürtige Flensburgerin nach dem Gewinn in der Kategorie bestes klassisches Solo-Album.

Die Sopranistin wurde für die Platte "Schumann & Berg" ausgezeichnet, für die sie mit der Pianistin Mitsuko Uchida zusammengearbeitet hat. Das Album vereint Lieder von Robert Schumann und Alban Berg. Ebenfalls ausgezeichnet wurde in dieser Kategorie Ian Bostridge für seine Platte "Shakespeare Songs". Für ihren wunderbaren Kollegen freue sie sich von Herzen.

Röschmann sang bereits an allen großen Opernbühnen der Welt. Zurzeit probt sie an der Semperoper Dresden für Verdis Oper "Otello", in der sie die Desdemona singt.

Die große Abräumerin bei den diesjährigen Grammy-Awards ist die britische Sängerin Adele. Die 28-Jährige nahm fünf der wichtigsten Musikpreise mit nach Hause. Bei der von Late-Night-Talker James Corden moderierten 59. Auflage der Grammys wurden Preise in mehr als 80 Kategorien vergeben. Die Grammy Awards verleiht die Recording Academy, ein Zusammenschluss aus Musikern, Produzenten, Tontechnikern und anderen Musikprofis.

dpa