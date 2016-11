Die Originalpartitur von Gustav Mahlers (1860-1911) "Auferstehungssinfonie" wird am 29. November bei Sotheby's in London versteigert. Noch nie sei das Manuskript auf dem Markt angeboten oder verkauft worden, teilte Experte Simon Maguire am Mittwoch in Hamburg bei der Vorbesichtigung der Rarität mit.