Hamburg. 36 Darsteller bereiten sich im Operettenhaus auf die Premiere am 10. November vor. Bis Sommer 2017 soll das "Lindical", das zuvor mehr als fünf Jahre in Berlin lief, hier zu sehen sein. Das sei ein sehr bewegender Tag für ihn, sagte der Panikrocker und erinnerte an jene Zeit Ende der 1960er Jahre, als der gebürtige Gronauer in seiner neuen Wahlheimat Hamburg ankam. Als er damals auf der Reeperbahn gestanden habe, hätte er sich so etwas niemals vorstellen können. "Das ist eine sehr ehrenvolle Geschichte für mich."

dpa