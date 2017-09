30 Jahre Wohlklang: Piano meets Vibes

Kiel. Kiel. Es ist erst ihr fünftes Album als Duo, das Vorgängeralbum "Morning Clouds" bereits neun Jahre alt. Fehlt ihnen angesichts vielerlei Nebentätigkeiten wie Schlagzeugunterricht (Rohwer) und Filmkompositionen (Schliecker) die Zeit zum Stückeschreiben? „Nee“, sagt der Schönkirchener Schliecker, „sicher ist es ein bisschen schwieriger, in dieser kleinen Besetzung die eigene Handschrift umzusetzen. Jede CD soll mit der Vorgängerin klanglich vergleichbar sein, sich aber kompositorisch unterscheiden. Da braucht es Abstand und Zeit.“

Die Produktion von "Traumgänger" habe insgesamt ein Jahr gedauert, erzählt der Melsdorfer Rohwer, der im Duo Marimba und Vibrafon spielt. Einer hat die Basisidee, dann wird gemeinsam dran gearbeitet. Im Spiel merke man oft erst die Substanz des Stücks, erklärt Schliecker: „Es gibt Stücke, die sind nachher völlig anders als die Ausgangsidee.“ Wobei generell Wohlklang angestrebt wird. „Wir wollen nicht provozieren“, sagt Rohwer, „und haben keine Angst vor schönen Tönen.“ Aber auch nicht vor Ecken und Kanten, ergänzt Schliecker, die steckten „eindeutig in der Rhythmik“.

Für beide sei beim Duo die Summe größer als die Einzelteile, seit es sich 1987 nach sechs gemeinsamen Jahren in der Kieler Band Toccata herauskristallisiert hatte. „Jens ist ein Part, auf den man sich immer verlassen kann“, lobt Rohwer. Loyalität schätzt auch Schliecker vor allem an seinem Duo-Partner. Zudem hätten sich beide nie in die Haare gekriegt, wenn einer eine Idee des anderen verworfen habe. Schliecker: „Wir haben immer den Gedanken: Vielleicht ist die Idee des anderen besser.“