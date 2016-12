Opernstar Plácido Domingo (75) erinnert sich gern an seine Anfänge in Hamburg. 1966 schloss er mit dem damaligen Intendanten der Hamburgischen Staatsoper, Rolf Liebermann, seinen ersten Vertrag für eine Festanstellung an einem der großen europäischen Opernhäuser, wie Domingo dem "Hamburger Abendblatt" (Freitag) sagte.