Gut zwei Monate vor der Eröffnung der Elbphilharmonie hat die Plaza des spektakulären Gebäudes am Samstag erstmals offiziell für Besucher geöffnet. Die rund 4000 Quadratmeter große Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe hatte das Bauunternehmen Hochtief am Vortag bei einem Festakt mit Oberbürgermeister Olaf Scholz (SPD) an die Stadt Hamburg übergeben.