Lübeck. Zum ohnehin auf Unterhaltung gepolten Gesamtprogramm bilden die drei Blöcke mit ihren beiden einstündigen Jausenpausen naturgemäß keinen großen Kontrast, sondern versprechen besonders mit den lockeren Samstagabendsausen (zweimal Tango, einmal Gypsy, Song & Chanson und Irish Folk) gute Laune in Obst- oder Reithalle, Scheune und Kuhstall. Ansonsten tummelt sich an den Sonnabenden ab 13 Uhr und an den Sonntagen zwischen 11 und 16 Uhr hoffnungsvoller Nachwuchs – in Pronstorf auch wieder im Wettstreit um den Förderpreis der Sparkassen.

Musikfest Stocksee ist Finnland gewidmet

Ganz eigenständiges Profil entwickelt diesmal das eröffnende Musikfest Stocksee auf dem Obstgut unterhalb des Großen Plöner Sees. Die Konzertblöcke am 8. und 9. Juli werden Finnland gewidmet sein. Das passt zur diesjährigen 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeit im fennoskandinavischen EU-Partnerstaat. Finnische Musiker präsentieren Sibelius und Bach, Tänze aus Kaustinen, „Midnight-Jazz“ und den heimattypischen Tango, „Finn-ugrische Folklore“ sowie „Lapland-Balkan Music“. Da werden nicht nur Mücken aufhorchen.

Bunter wird’s auf Gut Emkendorf, wo französische Kammermusik auf Piazzolla und russische Klaviertrios von Tschaikowsky und Rachmaninow trifft. Der Chanson-Abend dazwischen ist mit dem Gesang-und-Akkordeon-Duo Natalie & Natalie sowie der Berliner Pop-a-cappella-Formation Delta Q besetzt.

www.shmf.de

Von Christian Strehk