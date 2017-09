Die Krux am Vorverkauf vorm Vorverkauf

Kiel. Einige machen es noch immer so ganz oldschool. Wenn Sie Karten haben wollen, dann gehen sie zu einer Vorverkaufsstelle und ordern Tickets für das Konzert ihrer Wahl. Immer mehr Konzertgänger allerdings buchen ihre Plätze in den Stadien, Hallen und Clubs online. Man steht nicht in der Schlange, es ist bequem, spart Weg und Zeit.

Sind die Stars enorm populär, dann muss man in beiden Fällen ganz fix sein, sonst sind die Karten weg. Es gibt aber seit einiger Zeit einen weiteren Weg, um noch fixer an Karten zu kommen. Einer, der den gemeinen Fan auf die Palme bringen kann. Denn er kann noch so früh in der Vorverkaufsstelle aufschlagen, noch so zeitig vorm PC auf den Start des offiziellen Vorverkaufs lauern: Die Karten sind weg! Zumindest die günstigeren – selbst für die größten Hallen.

Der Grund: sogenannte Pre-Sale-Angebote. Was bedeutet, dass es noch einen exklusiven Vorverkauf vor dem offiziellen Start gibt. Um ihre Kunden zu erfreuen, bedienen sich auch Telekommunikations-Anbieter derlei Pre-Sales. In Großbritannien bietet O2 seinen Kunden für etliche, auch weniger große Konzerte „Priority Tickets“ an. Die Deutsche Telekom offeriert ihren Magenta-Eins-Kunden bis zu 48 Stunden vor dem offiziellen Vorverkauf bis zu vier „Prio-Tickets“ für Konzerte in Deutschland. Da lief letzte Woche online die Uhr für Roger Waters, The Killers, Evanscence, Imagine Dragons und Au/Ra. Einfach als Magenta-Eins-Kunden identifizieren, Wunschtermin wählen, Account anlegen, Adresse eingeben und zahlen – fertig.

Der Blick in einschlägige Foren offenbart allerdings Grauzonen, die den Exklusiv-Aspekt ad absurdum zu führen scheinen. Im konkreten Fall geht es um begehrte Tickets für Depeche-Mode-Konzerte in Deutschland, für das knapp ein Viertel der Karten als „Prio-Tickets“ geblockt wurden. Allem Anschein nach reicht da die Handynummer eines Magenta-Eins-Kunden, um Karten zu bestellen. Was auch ganz offen kommuniziert wird.

Einer meldet: „Ich bin einfach mal die Nummern aus meinem Telefonbuch bei der Telekom durchgetippert und es hat geklappt. Tickets sind unterwegs.“ Unter der Überschrift „Magenta-Eins Lol“ schreibt ein User: „Habe einfach eine Nummer von einem Kumpel genommen und fertig aus die Maus. Oberrang Sitzplatz Reihe 1 in der Nähe der Bühne (SAP-Arena). ... Morgen bei Eventim hätte ich nie im Leben so gute Tickets bekommen.“

Und ein dritter staunt: „Uiii ... Magenta-Eins-Leute können vier Tickets kaufen? Krasse Sache ... Abnehmer findest Du da sicher genug.“ Zwei Karten behalten, zwei teurer verticken – auch der Schwarzmarkt blüht, denn in diesem Fall sind die Tickets nicht personalisiert.