Rendsburg. Die verschlungene Handlung des Bühnenklassikers Don Karlos entwickelt sich in fünf Akten, die Inszenierung von Wolfram Apprich am Rendsburger Landestheater dauert knapp drei Stunden – zur Premiere am Sonnabend waren nicht alle Plätze besetzt. Fokussiert auf die verhinderte Liebesgeschichte, setzt der Regisseur auf die Kraft der Sprache in einer Inszenierung, die dem Publikum in ihrer statischen Anmutung viel Konzentration abverlangt. Das erste Bild ist eindrucksvoll – und das Arrangement wird sich im Verlauf des Abends kaum verändern. Auf einem Gerüst aus Treppen und Ketten verharren die Figuren stocksteif, während eine wispernde Stimme minutenlang die grausamen Foltermethoden der Inquisition schildert. Am Ende wird dieselbe Stimme vom qualvollen Tod des Titelhelden berichten, den der Großinquisitor zuvor vom König eingefordert hat. In der Zeit dazwischen werden sich die Figuren immer wieder wie Marionetten zwischen den Ketten des Gerüstes aufbauen, das bei anderer Ausleuchtung an einen goldenen Käfig denken lässt (Ausstattung: Stephan Testi). Auf verschiedenen Ebenen in luftig umrissenen Räumen treffen sie auf den Titelhelden: die Königin (Katrin Schlomm), hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu Don Karlos und dem Respekt vor ihrem König, der Herzog von Alba (Lisa Karlström), oder die Prinzessin von Eboli (Neele Frederike Maak), die von der verirrt Verliebten zur hasserfüllten Furie mutiert.

Die Emotionen kochen hoch und mit ihnen ein Pathos, das, durch ahnungsvolle Trommeln und dissonante elektronische Klangfolgen unterstützt (Musik: Christoph Coburger), dem Geschehen als dramatischer Dauerton unterlegt ist.