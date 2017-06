Hamburg. Elf Jahre lang, von 2005 bis 2016 lief das Märchen des mutterlosen Bergarbeiterjungen, der gegen den Willen des Vaters seinen Weg geht und an der Royal Ballet School angenommen wird, in London und sammelte von den Laurence Olivier Awards bis zu den Tonys reichlich Preise ein. Nach der Deutschland-Premiere weiß man, warum: Denn auch in Hamburg funkioniert das von Stephen Daldry (Regie) und Lee Hall (Libretto) verantwortete Musical als so mit- wie stellenweise herzzerreißende Show.

Das liegt auch an der sehr gelungenen Besetzung. Auf der trashig angehauchten Bühne stehen keine geklonten Darsteller, sondern lauter Alltagstypen, die in ihrer bodenständigen Individualität ohne weiteres als Bergleute, Bobbys oder sonstige Provinzler durchgehen. Dazwischen muss Emile Goodings Billy Elliot die Geschichte tragen. Die Anspannung ist dem Jungend in der staksig ungelenken Bewegung durchaus anzumerken - aber sie gehört auch zu Billys ungaren Gefühlen, und sie gibt der Figur eine anrührende Ernsthaftigkeit.

Die rasante Choreografie von Peter Darling, der auch schon den Film choreografierte, macht gar nicht erst den Fehler, hier perfektioniertes Ballett vorführen zu wollen – auch wenn der Pas de Deux aus Schwanensee, den der zwölfjährige Billy mit seinem erwachsenen Alter ego (Luke Cinque-White) tanzt, eine animierende Luftnummer abgibt. Stattdessen wird hier mit Verve die pure Lust am Tanz zelebriert. Davon ließ sich auch John Neumeier berühren. Die Geschichte, so Hamburgs Ballett-Chef, in einem Interview, erinnere ihn an seinen eigenen Weg zum Ballett.

So schwirrt der Abend zwischen Verzweiflung und Komik, Herzschmerz und Lebenslust, angetrieben von dem Score, den Elton John an die Stelle des Glamrock-dominierten Film-Soundtracks geschrieben hat. Die Songs changieren zwischen melancholischer Ballade, markigen Klassenkampfgesängen, groovigem Boogie und sattem, auch mal glamglitzerndem Rock und die Band unter Patrick Hurley setzt sie mit dampfender Energie um. Im großen Finale fliegt Emile Gooding dazu mit dem gesamten Ensemble wie befreit über die Bühne – zum lang anhaltenden Applaus.

Theater am Großmarkt, Hamburg. Die englischsprachige Vorstellung wird mit deutschen Untertiteln gezeigt. Bis 23. Juli.