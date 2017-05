Rene Schoemakers "Cranachsuite" auf Schloss Gottorf

Gottorf. Weil dort viele Werke des Luther-Porträtisten für die Ausstellung „Luthers Norden“ ins Pommersche Museum Greifswald ausgeliehen wurden, hat man die Leerstellen mit zehn mehrteiligen Arbeiten von René Schoemakers gefüllt, der sich als Lucas-Cranach-Preisträger 2011 auf besondere Weise für dieses Projekt empfiehlt. Exakt 500 Jahre trennen den Kieler Künstler von seinem großen Malerkollegen - ein guter zeitlicher Abstand für eine kritisch-ästethische Auseinandersetzung mit den Bildinhalten der verbliebenen Cranach-Werke, in denen sich Luthers Ideologie spiegelt. „Die Intervention ist ein Bruch im historischen Rundgang, der den Betrachter zum Suchen, Nachdenken und zum Schmunzeln anregen kann“, so Direktorin Kirsten Baumann.

Der Nagel-Schüler ist bekannt für seinen pointierten Detailnaturalismus

Der Nagel-Schüler, bekannt für seinen pointierten Detailnaturalismus, hat die Bilder eigens für die „Cranachsuite“ geschaffen. Darunter seine „LucteriaI“. In einen mit altmeisterlicher Akkuratesse ausgeführten roten Umhang gehüllt, der den Blick auf Teile ihres entblößten Oberkörpers freigibt, ist die Ähnlichkeit mit Cranachs Gemälde evident. Doch anders als Cranachs tragische Heldin, die sich nach einer Vergewaltigung in ihren Dolch stürzt, richtet ihre Nachfolgerin ihr Messer gegen den Betrachter, den zudem ein durchdringend anklagender Blick trifft. Nicht jede Bildaussage wird so klar wie diese, denn René Schoemakers ist für Eindeutigkeiten eigentlich eher nicht zu haben. „Vieles ist spielerisch-ironisch und nicht alles kann und muss ausgedeutet werden“, so Christian Walda, Leiter der Gemäldesammlung mit Blick auf eine spielerisch-dramatische Installation, deren Akteure sich teilweise in den Gemälden wiederfinden.