Jubel bei „Jugend jazzt“

Kiel. Die Jury (Rainer Engelmann, Leiter der Musikschule Kiel, Arvid Maltzahn, Landesmusikrat, und Trompeter Bob Lanese) sprach der EBG-Bigband 24 von 25 möglichen Punkten zu und damit das Ticket nach Frankfurt a.M. zum Bundeswettbewerb „Jugend jazzt“.

Auch die übrigen Bigbands oder einzelne ihrer Mitglieder erhielten Preise. Auftritte beim Plöner Jazzfestival im Mai 2018 gewannen die Gastgeber des Wettbewerbs, die Bigband der Kieler Ricarda-Huch-Schule, die auch zur abschließenden Jam-Session die Rhythmusgruppe stellte, und die Youngsters von Lornsen’s Little Bigband aus Schleswig. Lara Jöns, Sängerin in letzterem Ensemble, und Pascal Jarchow, Bassist in der Bigband des Eric-Kandel-Gymnasiums Ahrensburg, erhielten ein Stipendium für den Sommerjazz 2018 im Rendsburger Nordkolleg. Ins Nordkolleg ist zu einem Rhythmusgruppen-Wochenende auch die Bigband der Bismarck-Schule Elmshorn eingeladen. Auf einen Workshop mit dem Trompeter und Bigband-Leiter Bob Lanese darf sich die Bigband der Immanuel-Kant-Schule Neumünster freuen. Und die Bigband der Kieler Käthe-Kollwitz-Schule kann einem von der Landes-AG JugendMusik S.-H. gestifteten Workshop entgegensehen.

Über das hohe Niveau der jungen Bigbands freute sich Moderator Hartmut Schröder (Landesmusikrat) ebenso wie das Publikum. Mancher Fuß swingte bei den Kurzkonzerten mit, und die abschließende Jam-Session während der Jury-Beratung zeigte einmal mehr eines der Grundprinzipien des Jazz: Jede kann mit jedem jammen, swingen und grooven.

Infos unter dem Hashtag #MusikausSH