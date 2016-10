Seit 14 Jahren ist Rolf Becks Internationale Chorakademie in Lübeck verankert, seit der Loslösung vom SHMF 2013 ist die Hansestadt auch Bestandteil des Namens. War das zunächst auch ein Tribut an die Possehl-Stiftung als Geldgeber des Neustarts, hat sich mittlerweile mit Unterstützung durch Winfried Stöckers Firma Euroimmun die Bindung an die Trave gelockert. So wird 2017 erstmals die Akademiephase in Polen stattfinden.