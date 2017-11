Routine und Rasantes am zweiten Tag

Wangels. Die Schweden von Friska Viljor agieren im Zelt aufgekratzt, bieten aber nur recht banalen, konventionellen Rock-Pop. Auch der Wechsel zu Benjamin Booker in den Baltic Saal lohnt nicht. Trotz einer engagierten Show erweist sich auch der Rock’n’Soul-Ansatz des 28-jährigen Sängers aus New Orleans und seiner Band als wenig originell. Ähnliches gilt auch für Ride , im Manchester Rave wurzelnde, britische Shoegazing-Pioniere, deren klanglich dichte, breitwandige Songs uniform klingen. Ganz anders Spoon aus Texas um den charismatischen Frontmann Britt Daniel, die neben den fiebrigen, electro-infizierten Indie-Rock-Songs ihres fantastischen neuen Albums "Hot Thoughts" auch Perlen ihrer 24-jährigen Bandgeschichte fischen.

Vor den herbeigesehnten Madness schnell ein Sprung hin zum kleinen Witthüs. Hier liefern Algiers eines der stärksten Konzerte in der Geschichte des Festivals. Die politisch motivierte, ekstatische Band gleicht einem Haufen positiv Besessener, ihr experimenteller Mix aus Rock, Gospel, Soul, Funk und Electro fährt so manchem hier im dichtgedrängten Pulk derart heftig in die Glieder, dass er unwillkürlich zuckend zu tanzen beginnt.

Kurz vor Schluss schnell rüber British-Ska-Pop-Ikonen ins knackvolle Zelt, rechtzeitig zum Madness -Klassiker "My Girl". Launig moderiert von Sänger Graham „Suggs“ McPherson, schippert die euphorisch gefeierte Band durch ein Set mit neuen Songs wie "Mr. Apples" und teils lange nicht gespielten wie "Cardiac Arrest", "Wings Of A Dove", "Baggy Trousers", das im Refrain laut mitgesungene "Our House" und zur Zugabe das Doppel "Madness" und "Night Boat To Cario", das die Menge zum finalen Party-Moment pusht.