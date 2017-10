Storms lange Liebe

Kiel.. Allzu viel ist nicht bekannt über die Holzhändler-Tochter, die dem jungen Anwalt Storm kurz vor seiner Hochzeit als 15-jährige Chorsängerin den Kopf verdrehte, 1848 Husum verlassen musste, weil es in der Kleinstadt rumorte um die unmögliche Liaison, und nach dem Tod Constanze Esmarchs 1865 die zweite Ehefrau des Dichters wurde. „Es gibt genau zwei Briefe, die Doris in der Zeit ihrer Wanderschaft geschrieben hat“, erzählt Missfeldt vor der Lesung im proppevollen Literaturhaus, „die sind überhaupt nicht dunkel oder depressiv. Stattdessen stellt man etwas Frisches, Naives fest, das ich mit Sympathie registriert habe.“ Ausgangspunkt für ein Frauenporträt aus dem 19. Jahrhundert, aber genauso für einen etwas anderen Blick auf den Husumer Dichter, dessen 200. Geburtstag sich am 14. September jährte.

Die Unschärfen und Leerstellen in der Biografie von Doris Jensen befeuerten die Fantasie des Autors und wurden in dem Roman, der auch den Material- und Wissensüberschuss nach der großen Storm-Biografie 2013 verarbeitet hat, zum weiten Feld für die eigene Reflexion. „Ein Roman ist ja immer auch ein Spiel mit Geschichten“, sagt der 75-Jährige. Nach Form und Erzählton hat er mit seiner Lektorin eine Weile suchen müssen; die weibliche Perspektive, noch dazu des sturzverliebten Teenagers musste erst gefunden werden. „Aber dann ging es einfach weiter. Das war ein bisschen wie Fahrradfahren.“

Den Anstoß zum Erzählen aber gibt im Buch ein anderer, Gustav Hasse, der zu Beginn des Romans Rübenmus für die Freunde kocht – so wie es Missfeldt jeden Herbst selber tut. „Mit den Steckrüben verbinden sich Kindheitsgeschichten“, sagt er, „und jeder hat eine andere auf Lager.“ Hasse ist Missfeldts literarisches alter ego seit dem Roman Solsbüll (1989), der um drei Hasse-Generationen einen fiktiven Dorfkosmos irgendwo zwischen Flensburg und Schleswig entwirft und zur Freude des Autors („Da wurde noch mal jeder Satz umgedreht!“) gerade in überarbeiteter Neuauflage erschienen ist. „Solsbüll ist mein Lebensthema“, sagt er, „in dem sammle ich Menschen, Landschaften und Geschichten meiner Heimat.“ In "Gespiegelter Himmel" und "Steilküste" hat er sie fortgeschrieben. Und nun mit Doris Jensen folgerichtig das schleswig-holsteinische Gespinst zwischen Geschichte und Legende weitergesponnen.