Großer Bahnhof für den Festivalchor

Dort will er den etwa 50 anwesenden Mitgliedern seines Chores und einer großen Menge an Publikum drumherum den Einsatz geben zu einem Mitsing-Konzert, das von Pianistin Ulrike Payer begleitet wurde. Einerseits ein kleiner Vorgeschmack auf das Abschlusskonzert am Sonntag in der Sparkassen Arena; andererseits die Gelegenheit, spontan selbst mit von der Sanges-Partie zu sein. Aus diesem Grund ist Monika Kopf-Hansen aus Mönkeberg zum Mitsing-Bahnhof gekommen: „Wenn ich Mitsing-Konzert höre, werde ich gleich kribbelig. Es ist toll, Teil einer große Stimme zu sein.“ Zuhörerin Marie-Luise Dittmann freut sich ebenfalls aufs gemeinsame Singen: „Musik macht die Menschen locker.“ Ausschnitte aus dem wirkmächtigen Chorwerk „Carmina Burana“ von Carl Orff wie das „O Fortuna“ erklingen erhaben in der hohen Bahnhofshalle.

Wie in einer Blase tritt alles andere zurück. Auch das wunderschöne „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ von Felix Mendelssohn Bartholdy entfaltet seine Wirkung. „Jetzt bitte alle mitsingen“, fordert Dirigent Fink beim Volkslied „Dat du min Leevsten büst“ auf – und wird erhört. Den krönenden Abschluss bildet, passenderweise, das auch aus dem Fußballstadion bekannte Musikstück „You’ll Never Walk Alone“. Musik bringt eben Menschen zusammen.