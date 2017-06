Eine ganz besondere Einstimmung auf das in gut drei Wochen beginnende SHMF: Beim KN-Treffpunkt in der Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz in Kiel wird Intendant Christian Kuhnt am Donnerstag, 8. Juni, ab 19 Uhr Hintergründiges über das mittlerweile 32. Musik Festival und seine Schwerpunkte erzählen.