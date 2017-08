SHMF zieht Rekordbilanz

Zwei Tage vor dem großen Finale in der Sparkassen Arena Kiel hat das SHMF am Freitag eine Rekordbilanz gezogen: 171.000 Besucher wurden in diesem Sommer an den 107 Spielstätten in 63 verschiedenen Orten des Nordens verzeichnet. Das entspricht einer Auslastung von 90 Prozent.