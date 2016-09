Die Sammlung Viehof, eine der bedeutendsten deutschen Privatsammlungen, verwandelt die Hamburger Deichtorhallen von Samstag an bis zum 22. Januar in ein temporäres Museum der Gegenwartskunst. "Die zwei Standorte der Schau bieten die einmalige Chance, dem Publikum einen Abriss der Kunstgeschichte der letzten sechs Jahrzehnte vorzustellen", sagte Intendant Dirk Luckow am Freitag in Hamburg.