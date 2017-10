Santiano erklimmen Chart-Spitze

Kiel. Ihre drei vorherigen Alben - "bis ans Ende der Zeit", "mit den Gezeiten, von Liebe", "Tod und Freiheit" - sind über 100 Wochen dabei gewesen. Das sei in der Geschichte der Offiziellen Deutschen Charts bislang nur The Alan Parsons Project und keinem anderen nationalen Künstler gelungen. Außerdem erreichten ihre Alben bisher auf Anhieb Platz eins der Charts. Die Band gründete sich erst 2011 und verkaufte bisher über 2,4 Millionen Platten.

Santiano bedient vor allem traditionelle Genres wie Volkslieder, Schlager, Irish Folk und Seemannslieder. Der Bandname leitet sich von dem Shanty "Santiano" ab, der auch als "O Santianna (All on the Plains of Mexico)" bekannt ist.

Von KN-online