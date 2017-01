Die Intendantin des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, Karin Beier, verlängert um weitere drei Jahre. Der Aufsichtsrat des größten deutschen Sprechtheaters stimmte in seiner Sitzung einstimmig für die Verlängerung von Beier und dem Kaufmännischen Geschäftsführer Peter Raddatz bis 2021, wie die Kulturbehörde am Dienstag mitteilte.