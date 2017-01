Die Hamburger Elbphilharmonie ist laut Bürgermeister Olaf Scholz ein Gebäude für alle Bürger. "Ich habe mir fest vorgenommen, dass es auch so sein soll, dass alle Kinder, die in Hamburg zur Schule gehen, einmal ein Konzert in der Elbphilharmonie gehört haben", sagte der SPD-Politiker dem Deutschlandfunk kurz vor der offiziellen Eröffnung am Mittwochabend.