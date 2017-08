Schwermütige Lieder im Biergarten

Kiel. Unterstützt wurde Eder von Dirk Homuth, gesanglich im Duett und auch auf der Lead-Gitarre. Solo zu Gitarre und Mundharmonika Interpretierte Eder den Johnny-Cash-Klassiker "Ring Of Fire". Den man eigentlich nicht covern sollte, so Eder, weil er „nahezu perfekt“ sei. Doch dies sei sein Versuch, die schreckliche Version der deutschen Crossover-Band H-Blockx auszugleichen.

Eine ganze Reihe Songs des Konzerts stammt von Eders Album "Nonsleeper", darunter das düstere, von strahlendem Duett-Gesang aufgehellte "Inside Joe Hill" oder auch "Turn On", Qualitäts-Pop auf Crowded-House-Niveau. Von seinem Trennungsalbum "Post Breakup Coffee" hatte Eder das schwermütige, im Falsett gesungene Long Way To Run ausgewählt. „Was machen die Vögel hier?“, fragte er zuvor wegen der laut krächzenden Krähen, die in den Baumwipfeln ihr eigenes Lied singen. „Die versammeln sich, denen ist es zu kalt hier“, antwortete Homuth. Darauf Eder: „Dann nennen wir es "Long Way To Fly".