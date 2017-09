Erneut frischer Wind von der Westküste

Neumünster. 150 Besucher in der Werkhalle interessierten sich für den kurzweiligen Event. Diese sahen im Finale mit jeweils fünf 30 Minuten-Beiträgen nur männliche Nachwuchsmusiker. Am Ende wurde die Heider Band um den stimmgewaltigen Sänger Nils Battige mit ihrem kompromisslosen Alternative-Rock zum Sieger gekürt. Das war das Resultat aus Publikumsvotum (40 Prozent) und Juryentscheid (60 Prozent). Wäre es nur nach der Besucherabstimmung gegangen, hätte sich die erst im Vorjahr formierte The Opposite of Silence aus Flensburg durchgesetzt, für die 85mal gevotet wurde. Das Quartett mit seinem Post-Grunge erhielt wegen des Zuspruchs und einem insgesamt stimmigen Auftritt den Jury-Sonderpreis für einen Ein-Tages-Besuch in einem professionellen Preetzer Tonstudio.

Die 2012 gegründete Siegerband ging als dritter Act ins Rennen. Sie sorgte für Dauer-Alarm und eine reife Performance. Vor zwei Jahren blieb sie beim Local Heroes-Contest noch auf der Strecke, diesmal zahlte sich ihre Teamleistung aus. Inzwischen haben Battige & Co einen ersten Tonträger Fatal Error herausgebracht. Der Triumph in Neumünster dürfte sich nun als weiteres Sprungbrett erweisen und neben anstehenden Konzerten in Berlin und Leipzig für weitere überregionale Beachtung sorgen. Dass Pay Pandora aus Heide, Local Heroes-Vorjahressieger in Schleswig-Holstein, beim Bundesfinale 2016 den Publikumspreis einheimste, sollte im Hinblick auf Salzwedel Mut machen.

Die Generalprobe dafür steigt für Screaming Stereo am 4. November im Rahmen eines Benefiz-Programms für Geflüchtete in der Pumpe Kiel.