Premiere am Landestheater

Schön und Gut. Am Ende liegen die drei Figuren „tot“ auf dem Bühnenboden, die Shakespeare in seinem "Othello" dafür vorgesehen hat. Dieser Umstand allein allerdings macht weder ein Drama noch eine Tragödie. Was wohl auch nie geplant war, denn dem Premierenpublikum im Theater Rendsburg wurde schnell klar, dass Regisseur Thomas Oliver Niehaus der Sinn nach ganz anderem stand.