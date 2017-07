Skurrile Krimis mit drei Kabarettisten

Kiel. „Können wir anfangen? Ich altere“, mahnt Henning Venske. Er liest hier in der Hörspielfassung "Tod unter Gurken" von Kurzkrimis aus der Feder Stings den Part des Hobbydetektivs Alfons Friedrichsberg. Jochen Malmsheimer leiht dessen Freund Jupp Straaten die sonore Stimme und übernimmt noch diverse Nebenfiguren, Sting spricht Friedrichsbergs anderen Kumpel Willi Dahl.

In der Küche besprechen drei betagten Alt-Kriminalisten beim Zubereiten eines Mahls ein Verbrechen. „Was ist das denn?“, fällt Sting gleich mal aus seiner Rolle heraus und starrt gespielt gereizt den Geräuschemacher Markus Paßlick an. Der Perkussionist (und immer wieder auch prima Sidekick) knistert weiter mit der kleinen Plastiktüte vorm Mikro herum: „... wenn das Fleisch in die Pfanne kommt.“

Wie sich diese so unterschiedlichen Kabarett-Typen, Fachkräfte des Humors, heidenspaßig über die vier Geschichten von zerhäckselten, falsch zusammengesetzten oder zu Frühlingsrollen verarbeiteten Leichen hermachen, degradiert die Literatur zur Nebensache. Was auch qualitative Gründe hat. Denn Stings Storys streben nach einer derart grotesken, rabenschwarzen Abartigkeit im Alltäglichen, dass ihnen irgendwann der notwendige Realitätssinn abhanden kommt.

Ein höchst vergnüglicher, kurzweiliger Abend, der noch deutlich länger als die gut zwei Stunden hätte dauern dürfen.