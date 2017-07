Auf der Suche nach dem Groove

Rendsburg. Gleich oben im Übungsraum knallt das Schlagzeug, spaziert der Bass lässig hinterher, dann schön schräg die Bläser. Gestern war die Gruppe um Bassist Thomas Großmann in den Blues eingestiegen – „heute wollten wir was Experimentelles machen“. John Scofields hitzig cooles "High & Mighty": „Das ist nicht ohne.“ Da wird an Arrangement und Stimmen gefeilt; in Takt 10, 11 hakt es noch, aber bei der Gitarre hat Großmann auch „schon was eigenes gehört“.

Die Musiker wandern hier auf dem Grat von Noten und Improvisation. Und letzteres muss sich mancher erstmal trauen. Eine Treppe tiefer geht Lenas Stimme fürs erste noch unter in den entspannt wabernden Klangflächen, die die Kollegen ineinander gleiten lassen. „Das ist bestimmt Neuland für dich“, ermutigt Dozent Jens Tolksdorf, kreischt mal kurz beispielhaft rein; und im nächsten Durchlauf haucht Lena erst zart, dann zunehmend sicherer schwebende Töne auf den Klangteppich. „Mit Jazz habe ich noch nicht so viel Erfahrung“, sagt die 17-jährige Schülerin aus Ahrensburg, „aber ich find’s toll, hier zu improvisieren. Man macht einfach, und es ist nicht so schlimm, wenn’s nicht gleich passt.“

„Improvisation ist die Königsdisziplin“, sind sich auch Bassist Iven (12) und Schlagzeuger Luis (13) einig. „Die Basics kennen wir ja – aber es wäre schön, was eigenes hinzukriegen.“ Luis will außerdem wissen, wie sich das anfühlt, in einer Band zu spielen. In Rendsburg spielen die beiden im sogenannten „Perspektivteam“ der 12- bis 14-Jährigen um Leiter Fynn Grossmann. Der Flensburger, der in Hannover Jazz-Komposition und Saxofon studiert, steht für die Nachhaltigkeit des Projekts Sommerjazz: Der 25-Jährige erhielt 2015 den Jazzförderpreis des Landes und ist aus den Workshops direkt in die Dozentenrolle gewachsen. „Homegrown“, wie Arvid Maltzahn nicht ohne Stolz sagt.

Und Fynn hat spürbar einen Draht zu seiner Combo. Die tastet sich gerade vorsichtig an den Sound ran. „Ein B – ja, nein, doch“, rät Iven und liegt richtig, auch die Trompete trifft gleich den passenden Ton. Luis hadert zwar noch mit Snare, Sticks und Becken, aber schon schleicht sich der Rhythmus an, verdichten sich die Instrumente zum Sound und plötzlich ist er da, der Groove.

Abschlusskonzert, So, 30. Juli, 14 Uhr, im Nordkolleg Rendsburg, Am Gerhardshain 144. Eintritt frei.