Stars geben sich die Klinke in die Hand

Premieren, Tour-Starts, Rückkehr von Stars nach langer Pause: Die Sparkassen-Arena hat offenbar nichts von ihrer Attraktivität verloren – auch nicht für die großen Namen im Showbusiness. So kommt das Publikum in der Saison 2017/2018 mit einigen exklusiven „Schmankerln“ in Kiel auf seine Kosten.