Sportfreunde Stiller Songs für Herz und Seele

Kiel. Der erste Eindruck

Die „Sportis“ sind immer noch dieselben. Und das ist gut so. Lieder wie der balladeske Armeschwenker „Siehst Du Das Genauso“ spiegeln das typische Bild der Sportfreunde Stiller wider: Einfach in Musik und Text, aber immer pointiert.

Die Musik

Die schnörkellösen Songs berühren auch in ihrer simplen Form Herz und Seele. Die besten Musiker waren sie noch nie. Zu dritt bauschen sie ihre Songs – nur mit zusätzlichen Background-Synthies oder der Fußorgel von Bassist Rüdiger Linhof - gerne ohne viel Brimborium auf.

Das Publikum…

…tat sich, bis auf die Hartgesottenen in den vordersten Reihen, in Sachen Mitsingen und Abfeiern vor allem zu den frühen Songs der Band wie „Wunderbaren Jahren“ oder auch „Komm Schon“ sichtlich schwer. So kam es nur bei den absoluten Hits wie „Ein Kompliment“ oder „Lass Mich Nie Mehr Los“ zu kollektiven Choreographien oder Chören.

Was in Erinnerung bleibt

Ob Sänger und Gitarrist Peter Brugger wohl bewusst auf die eigene Entwicklung von der Indie-Rock-Band zum Mainstream-Act anspielte, als er spitzbübisch fragte: „Wer ist zum ersten Mal auf einem Sportfreunde Stiller Konzert?“ Humorvoll stellte er aber auch die Gegenfrage: „Wer war heute zum letzten Mal auf einem Sportfreunde Stiller Konzert?“

Fazit

Insgesamt herrschte, auch durch die positive Attitüde der Sportfreunde Stiller, eine friedliche Atmosphäre bis in den wahrlich letzten Winkel des Saales. Die „Sportis“ scherzten, spielten massig Klassiker und waren immer auf einer Höhe mit ihrem Publikum. Da hat sich das Schwitzen gelohnt.