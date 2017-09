„Neue Schwarze Romantik“

Kiel. Als „dunkel und verschattet, saugend und schwarz“ beschreibt Christopher Tannert, künstlerischer Direktor des Künstlerhauses Bethanien in Berlin, die Ausstellung, für die er insgesamt 80 Bilder, Videos, Installationen und Objekte von 34 internationalen Künstlerinnen und Künstlern zusammengetragen hat. Die Exponate spielen mit den (Ur-)Ängsten des Publikums, stoßen dunkle Fantasien und treiben nicht selten ein listiges Spiel mit der Wahrnehmung.

Den Anstoß zu dem Projekt gab 2012 die Sonderausstellung „Schwarze Romantik“ im Frankfurter Städelmuseum, in der nur die Klassiker des Genres vertreten waren. Die Berliner Wanderausstellung, die bereits in Bukarest zu sehen war, ist der jungen Kunst gewidmet. „Es ist eine sehr heutige Schau, da wir in einer angstbesetzten Zeit leben“, sagt Tannert.

Er will das Publikum abholen, indem er Themen verhandelt, die sich mit den düsteren Visionen und Ängsten unserer Zeit auseinandersetzen. Entsprechend häufig trifft man beim Rundgang auf Totenschädel und vermummte Gesichter, ein angsteinflößender Kampfhund fletscht in einer schrecklich naturalistischen Tuschezeichnung seine Zähne, eine Bodeninstallation mit Benzinkanister lässt an Brandanschläge denken. Die Motive sind überwiegend gegenständlich, selbsterklärend – und verstörend. Man darf sich auf allerhand gefasst machen.

Eröffnung heute, 19 Uhr. Bis 31. Oktober. Di, Mi, Fr 10-17 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr. Eintritt frei. Führungen donnerstags 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Katalog 35 Euro.