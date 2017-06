Kiel. Joachim Richau wurde 1952 in (Ost-)Berlin geboren. Seit dem Ende der deutschen Teilung 1989 und der damit entstandenen ganz neuen Möglichkeit zu reisen, teilt der Fotograf und Künstler sein Leben und sein künstlerisches Schaffen zwischen Deutschland und Schweden auf.

Richau begann 1979 als Autodidakt mit der Fotografie und ist seit 1983 freiberuflich tätig. Seine mehrfach ausgezeichneten Arbeiten präsentierte er in mehreren Künstlerbüchern und zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Die Mitgliedschaft im Künstlerverband der DDR sicherte ihm einen „gewissen Schutz“, wie er es formuliert. Der sei notwendig gewesen angesichts seiner sozialdokumentarischen Bilder, die ab Mitte der Achtzigerjahre entstanden und die Kurator Peter Kruska in seinem Text im Katalogbuch als „Lehrjahre“ bezeichnet.

Wie reif der Blick des Fotografen in diesen Anfangsjahren schon war, zeigt die Ausstellung anhand der Schwarz-Weiß-Serie aus Beerfelde. Die Alltagswelt der Menschen in dem kleinen brandenburgischen Dorf hält Richau mit aufrichtiger Schonungslosigkeit fest. Man meint ihn zu spüren, den Mann hinter der Kamera, der seinem Gegenüber mit Empathie begegnet, aber dennoch nicht moralisch Position bezieht. Bewertungen überlässt er allein dem Betrachter.