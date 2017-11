Neue Stipendiatinnen im Fürsthof

Neumünster. Eugenia Bracony hat schon damit begonnen eine serielle Gitterstruktur aus paperclay zu modellieren. Das graubraune Material besteht aus einem Drittel Zellulose und zwei Dritteln keramischer Masse, erhält nach dem Brand die nötige Festigkeit und lässt sich farbig fassen.

Ein Teil der luftigen und filigranen Struktur liegt schon vor ihr auf dem Arbeitstisch. In den kommenden Wochen will die Keramikerin die einzelnen Elemente zusammensetzen, um sie als großformatige Wandarbeit zu präsentieren.

Neha Kudchadkar aus Mumbai hat mit dem kühlen Herbst in Neumünster erklärtermaßen kein Problem. Und es ist bezeichnend, dass die 31-Jährige, die am Royal College of Art in London studiert hat, dieses Körpergefühl von Kühle noch genießen kann und will. Nach 38 Grad beim Abflug aus der 12,5-Millionen-Metropole empfindet sie acht Grad als angenehm, und das möchte sie einfach spüren. Das Körperliche spielt eben in ihrer künstlerischen Arbeit eine zentrale Rolle. Den Ton benutzt sie als performatives Element – erst durch bestimmte Handlungen findet er zu seiner Form. In der Stadttöpferei will sie „finger extensions“ formen. Neha Kudchadkar beschreibt sie als Prothesen oder Werkzeuge und zeigt Fotografien von aktuellen Arbeiten, bei denen sich Haltungen und Handbewegungen im weichen Ton abformen und anschließend gebrannt werden.

Abschlusspräsentation am 24. November, 18 Uhr.