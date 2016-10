Hamburg. Und zurück mit neuem Büchlein im Gepäck: In "Nüchtern am Weltnichtrauchertag" beschreibt er - in zwei Texten aus seiner Arbeit als Autor für die Zeitung - wie das so ist, als Nichtmehrtrinker im Nachtleben, und als Raucher am Weltnichtrauchertag.

Erst diese "Vorstudien" hätten es ihm möglich gemacht, sich an "die erzählerische Ausbeutung dieser großen Erfahrung Sucht" mit "Panikherz" heranzuwagen, sagt der 41-Jährige. Sein nächstes Thema wisse er noch nicht. Auf jeden Fall will er zurück nach Kalifornien: "Die antidepressive Wirkung permanenten Sonnenlichts ist bei mir effektiver als jedes Medikament."

