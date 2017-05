Kiel. Die Geschichte ist schnell erzählt: Der reichlich naive Frank Floyd (Steffen Trog) gerät an eine Truppe von Kopfgeldjägern um den Marshall LaHane, denen er sich anschließt, um den Mörder seiner Eltern zu fangen: den legendären Outlaw Pete. Eine weitere selbst verfasste Genre-Parodie, die sich diesmal um den Western dreht und nicht mit den üblichen Versatzstücken spart: Es wird ausdauernd geflucht, geschossen und gestorben. Trotzdem zündet der Funke nicht. Zu oft schleppt sich das Stück dahin. Wo in Western normalerweise cool herumgelungert wird, steht man hier häufig steif in der Kulisse. Was lakonisch klingen soll, wirkt dann leicht dröge. Die wie von alten Fotos abgeschauten Bilder, mit denen die Szenen meist nach einem Blackout beginnen, sind eigentlich eine gute Idee. Wenn aber alle paar Augenblicke der Vorhang schließt, kann kein rechter Spielfluss entstehen. Die vielen Darsteller agieren auf sehr unterschiedlichem Niveau. Richtig überzeugen können vor allem zwei: Christian Kock, der einen gravitätischen, tadellosen Marshall hinstellt, und Hannes Jetzek, der erst als Franks Stiefvater und später als Revolverheld Sunshine herzhaft das arrogante Großmaul mimt.

Weitere Termine: 1., 3. und 5.Mai, 20 Uhr, Sechseckbau