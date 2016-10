Hamburg. Gezeigt werden von Freitag an bis zum 22. Januar weltbekannte Ikonen wie das Mae-West-Lippensofa (1938) und ein vier Meter großer Paravent des jungen Salvador Dalí, geheimnisvolle Bildrätsel von René Magritte wie "Reproduktion verboten" (1937), poetische Formfindungen von Joan Miró und zukunftsweisende bildnerische Experimente von Max Ernst. "Die Ausstellung verführt den Betrachter in die Traumwelten des Unbewussten", sagte Kuratorin Annabelle Görgen-Lammers am Donnerstag in Hamburg.

dpa