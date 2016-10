Das Motiv wählt er nicht aus, es muss zu ihm sprechen, sagt Tamer Serbay und steht vor einem vibrierenden zweiteiligen Farbakkord, auf dessen rechter Hälfte zwei identische Mädchenfiguren in Blauviolett und Magenta aus dem Bild schauen. Katrine hat Tamer Serby bei Käte Lassen ausgeborgt, der sie 1919 für ihr gleichnamiges Bildnis Modell stand. Daneben wird es so gut wie monochrom: Diese Partie der friesartigen Komposition hinter spiegelndem Plexiglas erinnert an Farbfeldmalerei der Sechziger.